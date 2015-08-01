أسباب وطرق علاج احتباس الماء بالجسم

الهرمونات والملح أهم أسباب إصابتك باحتباس الماء فى الجسم

احتباس الماء بالجسم من أكبر المشاكل المؤرقة للبعض، والتى تتسبب بشكل مباشر فى زيادة الوزن الزائفة.>الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، يؤكد أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بمشكلة احتباس الماء، وأهمها زيادة نسبة الاملاح بالجسم والتى تؤدى إلى احتباس السوائل بشكل عام.

أيضا تناول أنواعا معينة من العلاجات وخاصة الهرمونية كهرمونات الأنوثة وهرمون الكورتيزون، وهو ما يعد من الأسباب المباشرة لاحتباس الماء بالجسم.

طرق طبيعية تخلصك من احتباس الماء

>وعن أفضل الطرق التى تساهم فى التخلص من الماء والسوائل المحتبسة بالجسم، ينصح خالد بضرورة الحد من تناول الطعام مرتفع الملوحة وأيضا تجنب تناول الأطعمة المحفوظة والمعلبة.

كما يمكن الاعتماد على وصفة طبيعية تعمل على رفع معدل إدرار البول بالجسم وبالتالى تخلصه من الماء المحتبس وهى: يتم غلى ملعقة من مطحون بذور الفجل مضافا إليها ملعقة أخرى من مطحون بذور البقدونس مع كوبين من الماء، وتناوله ثلاثة مرات يوميا بعد الوجبات الرئيسية.