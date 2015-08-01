رئيس تحرير المصرى توداى: مبادرة اليوم السابع قوة دفع للصحف الإقليمية

قالت رضا حسن كراويه رئيسة تحرير جريدة المصرى تو داى بدمياط فى مقال لها عبر موقعها الإلكترونى، إن المبادرة التى قامت بها اليوم السابع لتشجيع الصحف الإقليمية، هى حافز قوى لجعل منظومة الإعلام متطورة وقوية، مما جعل هذه المبادرة قوة دفع لتحقيق الأهداف التى وضعتها كل الجرائد الجديدة لمستقبلها ومستقبل العاملين بها.

وتابعت: هذا يجعلنا ركيزة أساسية للمصداقية والنقل المباشر من قلب الحدث، ونتمنى أن تقوم مؤسسة "اليوم السابع" بعمل مؤتمر تقوم لكل رؤساء تحرير الجرائد الإلكترونية الجديدة للاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم لتطوير منظومة الجرائد الجديدة، ونتمنى أيضا دعم فكرة نقابة الصحفيين الإلكترونية، لضمان حقوق الصحفيين، ولحماية حياتهم وتجنب إهانتهم لكى تعود هيبة الصحفى كسلطة رابعة، وهو نوع أيضا لتشجيع الشباب الذين يريدون العمل فى صاحبة الجلالة.

وأضافت رئيسة تحرير جريدة المصرى تو داى: عندما جاءتنا فكرة الجريدة قمنا بالتنظيم على قدم وساق وكان حديثنا الصحفيين الجدد أن العمل فى الصحافة مهنة ليست سهلة بل هى تقديم الحلول للمشاكل، وأنها رسالة صدق وحق وواجب وأن الكلمة سنحاسب عليها أمام الله عز وجل وخلقنا فى الفريق روح التعاون والمنافسة الشريفة فى العمل مما يجعلنا متميزين.