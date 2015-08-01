وزارة الأوقاف تتقدم بمذكرة غدا للحكومة لتطبيق كادر الدعاة

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف جهزت مذكرة من وزير الأوقاف ومجلس الوكلاء لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء غدا، بتصور مشروع كادر الدعاة سعيا لتطبيقه آملا تطبيقه عقب افتتاح قناة السويس.

وأضاف عبد الرازق، فى مؤتمر صحفى مصغير بالوزارة، أن المتقدمين بمشروع كادر الدعاة هم دعاة يشعرون بزملائهم ويعرفون معاناة الدعاة، لافتا إلى أن لجان التفتيش بالوزارة عاقبت 3 أئمة بالقليوبية والمنيا بالوقف عن العمل لتقصيرهم.

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