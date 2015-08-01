أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الأوقاف تتقدم بمذكرة غدا للحكومة لتطبيق كادر الدعاة

Google+ Print
وزارة الأوقاف تتقدم بمذكرة غدا للحكومة لتطبيق كادر الدعاة وزارة الأوقاف تتقدم بمذكرة غدا للحكومة لتطبيق كادر الدعاة
أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف جهزت مذكرة من وزير الأوقاف ومجلس الوكلاء لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء غدا، بتصور مشروع كادر الدعاة سعيا لتطبيقه آملا تطبيقه عقب افتتاح قناة السويس.

وأضاف عبد الرازق، فى مؤتمر صحفى مصغير بالوزارة، أن المتقدمين بمشروع كادر الدعاة هم دعاة يشعرون بزملائهم ويعرفون معاناة الدعاة، لافتا إلى أن لجان التفتيش بالوزارة عاقبت 3 أئمة بالقليوبية والمنيا بالوقف عن العمل لتقصيرهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365