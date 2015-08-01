الأوقاف: تصريح خطابة برهامى انتهى.. وندرس التجديد قبل الجمعة المقبل

قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن تصريح الخطابة الخاص بالشيخ ياسر برهامى انتهى ويتم دراسة مدى التزامه للتجديد له من عدمه قبل الجمعة المقبل من خلال اجتماع مجلس الوكلاء بالوزارة، مضيفا أن الوزارة لن تترك الأمر مفتوحًا بل سيتم حسمه خلال أيام.

وأضاف عبد الرازق خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أن أى مصرى من حقه التقدم بطلب للعمل خطيب مكافأة والحصول على تصريح إذا ما توافرت فيه الشروط، وأولها أن يكون أزهريا وأن لا يكون مسيس، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع الجميع بمبدأ واحد وليست ضد أحد.