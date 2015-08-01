الأوقاف تستبعد داعيات وخطباء مكافأة لاكتشاف حصولهم على دبلومات

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اعتمدت نتيجة 500 دارس بالمراكز الثقافية وإعداد الدعاة.

وأضاف عبد الرازق أن النتائج كانت جيدة ولم يتخلف عنها سوى 3 دارسين، مؤكدًا أن الوزارة سوف تتوسع فى عدد المعاهد بعد قصر العمل فى إعداد الدعاة على معاهد الأوقاف والأزهر، مشيرا إلى أنه سوف يتم تقنين معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات الدعوية وإخضاعها علميًا للأزهر بموجب قرار مجلس الوزراء وتدريس منهج الأزهر بها بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف.

وأكد عبد الرازق خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة - لاستعراض مستجدات العمل بالقطاع- أن الوزارة بدأت فى فعالياتها عقب رمضان وذلك بتكريم 1000 داعية أدوا العمل باجتهاد فى شهر رمضان حيث كرم الوزير 17 إمامًا من الغربية ومنحهم مكتبة ومكافأة مالية، مضيفا أن الوزارة تجرى الآن اختبارا لمديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام المنتدبين لتسكينهم.

وأشار عبد الرازق إلى أن الوزارة قررت وقف أى مسئول بالوزارة عن إدلاء التصريحات ما عدا رئيس القطاع الدينى، مؤكدا أن مشروع الداعيات الإسلاميات والمرشدات والواعظات للعمل بالمساجد منهن المعينات على درجة مثل الإمام وعددهم 20 واعظة يحصلون على مرتب كالإمام، مضيفا أن هناك فئة أخرى يعملون بالمكافأة يحصلون على مكافأة وعددهم 1012 واعظة مكافأة، وتم استبدالهم بشهادات أزهرية بعد اكتشاف وجود دبلومات وشهادات متدنية فى الواعظات فى اختبارات أفرزت 650 واعظة كفئة حيث سيجرى مقابلتهن لتصفيتهن خلال أيام، لافتا إلى أن خطباء المكافأة وجد بهم دبلومات ومؤهلات غير مناسبة تم استبدالهم بأزهريين.

وأوضح عبد الرازق أن الوزارة بحاجة إلى العنصر النسائى للمساعدة فى العمل الدعوى ما دفع الوزارة للإعلان مرة أخرى عن حاجتها لواعظات حيث تقدم 500 خريجة تم اختبارهن ونجح منهن 278 يضفن إلى 650 واعظة للعمل بالمساجد بعد عقد مقابلات.

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