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وفاة طفلين بأعراض تشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة ببنى سويف

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وفاة طفلين بأعراض تشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة ببنى سويف وفاة طفلين بأعراض تشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة ببنى سويف
شهدت مستشفى بنى سويف العام فى ساعة مبكرة من صباح السبت، وفاة طفلين بأعراض تشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة الجسم، حيث قال ذووهما إنهما تناولا محلول الجفاف وهو ما نفاه وكيل وزارة الصحة.

واتهم عادل أحمد، فلاح، مستشفى بنى سويف العام بإعطاء ابنته جنا 12 شهرا، محلولا قائلا "ابنتى كانت تعانى من جفاف وارتفاع فى درجة الحرارة وتم تحويلها إلى مستشفى بنى سويف العام، وبعد تركيب الأطباء المحلول لها أصيبت بحالة من التشنجات ووضعت تحت أجهزة التنفس الصناعى ثلاثة أيام إلى أن توفيت.

كما اتهم أهالى الطفل على عبد العال مبروك، 9 شهور، والمقيم بقرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف، مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ومستشفى خاصة بإعطاء محلول الريهيدران لنجلهم، مما تسبب فى ارتفاع درجة حرارته وإصابته بتشنجات مما استدعى نقله لمستشفى بنى سويف العام حتى توفى.

كانت مستشفيات بنى سويف قد شهدت الأسبوع الماضى وفاة أربعة أطفال بتشنجات بعد أخذ محلول معالجة الجفاف بمستشفيات ببا وإهناسيا، كما استقبلت مستشفيات المحافظة حالات لأطفال مصابين بتشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة بعد تناولهم محلول معالجة الجفاف وتم علاجهم بمستشفى بنى سويف العام ونقل حالتين للمستشفى الجامع وحالة لمستشفى حميات العباسية.

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