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القرضاوى معلقا على حرق طفل فلسطينى: لا تزال يد إسرائيل مغموسة بدماء الأبرار

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القرضاوى معلقا على حرق طفل فلسطينى: لا تزال يد إسرائيل مغموسة بدماء الأبرار القرضاوى معلقا على حرق طفل فلسطينى: لا تزال يد إسرائيل مغموسة بدماء الأبرار
استنكر الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، حرق إسرائيل لطفل فلسطينى.

وأضاف القرضاوى فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن الإرهاب الصهيوني هو الذى قتل -من قديم- أطفال مدرسة "بحر البقر" فى ، وهو الذى قتل المصلين فى مسجد الخليل فى فجر رمضان، وقتل من قتل فى قانا بلبنان، وغيرها من مذابح دير ياسين وجنين وغزة ولا زال يقتل ويقتل ولا تزال يده مغموسة بدماء الأبرار.
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