حماية المستهلك يجبر مستشفى بالمنيا على تطبيق قرار علاج حالات الطوارئ مجانا

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وردت للجهاز شكوى من أحد المواطنين، يتضرر فيها من عدم التزام مستشفى دار الهلال التخصصى بمحافظة المنيا بتطبيق القانون رقم 81 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 608 لسنة 2011، والذى ينص على علاج حالات الطوارئ خلال 48 ساعة بالمجان.

وقال "يعقوب" فى تصريحات صحفية له اليوم، إن المواطن الشاكى قام بإدخال والدته قسم العناية المركزة بمستشفى دار الهلال التخصصى، كحالة طارئة، وخرجت فى نفس اليوم، وتم تحصيل 2000 جنيه مقابل الإقامة والعلاج.

وأضاف "يعقوب" أنه بمخاطبة رئيس قطاع شئون مكتب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، تم استدعاء الممثل القانونى للمستشفى المشكو فى حقه، وتعهد برد المبلغ وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وأنه بمتابعة الشكوى وحلها وبالاتصال بالشاكى تبين أنه تم إزالة أسباب الشكوى، وأقر الشاكى باسترداد المبلغ المدفوع وتنازل عن شكواه.

ودعا "يعقوب" المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات، ضد المخالفين، والتأكد من قيام الجميع بتطبيق القانون.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة، فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أى أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .

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