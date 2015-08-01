إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى الأفيون بسوهاج بكفالة 2000 جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج وسكرتارية جمال محمد على إخلاء سبيل المتهم محمد ف، عاطل بكفالة 2000 جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة القسم وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من الأفيون بلغت 60 جراما كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما، إلا أن محكمة الجنح المستأنفة قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه.