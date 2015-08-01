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مصرع شاب دهسا أسفل سيارة نقل ثقيل فى البحيرة

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مصرع شاب دهسا أسفل سيارة نقل ثقيل فى البحيرة مصرع شاب دهسا أسفل سيارة نقل ثقيل فى البحيرة

>لقى شاب مصرعه أثناء تشميع حمولة سيارة نقل بمقطورة زلت قدماه وسقط أسفل السيارة مما أدى لوفاته بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد "علاء أحمد محمد الصعيدى" عامل ومقيم البريجات مركز كوم حمادة أعلى السيارة رقم 1357 ب ع ر /4259 نقل بمقطورة (محملة بالرمال) قيادة هديه عبدالفتاح هديه الصعيدى سائق ومقيم بذات العنوان لتشميع الحمولة زلت قدماه وسقط أسفل السيارة بطريق المحاجر، مما أدى إلى وفاته.

بسؤال قائد السيارة ووالد المتوفى "أحمد محمد الصعيدى" عامل زراعى ومقيم بذات العنوان قررا بمضمون ما تقدم، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر العام، وتحرر المحضر 8056/2015 جنح المركز.
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