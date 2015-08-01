حبس تشكيل عصابى 15 يوما بسوهاج تخصص فى سرقة الموتوسيكلات

> قررت محكمة جنح سوهاج بسكرتارية جمال محمد على، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الموتوسيكلات بدائرة القسم، وهما ممدوح. م. م عاطل، وعصام. ع. ر عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المواطنين بسرقة الموتوسيكلات الخاصة بهم أمام مساكنهم، وكشفت التحريات التى قام بها رجال المباحث بقسم أول سوهاج، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الموتوسيكلات من أمام المنازل، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.