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أمن الإسكندرية يوقف هدم فيلا بدون ترخيص

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أمن الإسكندرية يوقف هدم فيلا بدون ترخيص أمن الإسكندرية يوقف هدم فيلا بدون ترخيص
قامت قوات أمن الإسكندرية بإيقاف عملية هدم فيلا بدون الحصول على ترخيص بهدمها.

تلقى المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر بلاغاً من "عمرو.ع.ت" 52 سنة مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرقى بوجود أعمال هدم بدون ترخيص بالفيلا رقم 12/14 شارع أمير البحار محمود حمزة - منطقة كفر عبده دائرة القسم.

انتقل ضباط القول الأمنى، وتم ضبط عدد الـ"7" عمال القائمين بأعمال الهدم، بحوزتهم عدد "2" معدة ثقيلة "لودر - حفار"، كما تم ضبط "حسين م م" 55 حارس الفيلا مقيم مركز دمنهور - محافظة البحيرة، بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 – قطعة خشب على شكل بندقية - وعدد "5" أسلحة بيضاء "سكين كبير الحجم".

بمواجهتهم قرروا بأنهم مكلفون من قبل المهندس هشام الفار – القائم بأعمال الهدم، وأضاف حارس الفيلا بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وكلفت المباحث بضبط مالك العقار والمهندس القائم بالأعمال، وتحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر وجار العرض على النيابة.

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مصر 365