أمن الإسكندرية يوقف هدم فيلا بدون ترخيص

قامت قوات أمن الإسكندرية بإيقاف عملية هدم فيلا بدون الحصول على ترخيص بهدمها.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر بلاغاً من "عمرو.ع.ت" 52 سنة مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرقى بوجود أعمال هدم بدون ترخيص بالفيلا رقم 12/14 شارع أمير البحار محمود حمزة - منطقة كفر عبده دائرة القسم.
انتقل ضباط القول الأمنى، وتم ضبط عدد الـ"7" عمال القائمين بأعمال الهدم، بحوزتهم عدد "2" معدة ثقيلة "لودر - حفار"، كما تم ضبط "حسين م م" 55 حارس الفيلا مقيم مركز دمنهور - محافظة البحيرة، بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 – قطعة خشب على شكل بندقية - وعدد "5" أسلحة بيضاء "سكين كبير الحجم".
بمواجهتهم قرروا بأنهم مكلفون من قبل المهندس هشام الفار – القائم بأعمال الهدم، وأضاف حارس الفيلا بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.
وكلفت المباحث بضبط مالك العقار والمهندس القائم بالأعمال، وتحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر وجار العرض على النيابة.