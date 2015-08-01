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بان كى مون يدين الحرق المتعمد لرضيع فلسطينى فى الضفة الغربية

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بان كى مون يدين الحرق المتعمد لرضيع فلسطينى فى الضفة الغربية بان كى مون يدين الحرق المتعمد لرضيع فلسطينى فى الضفة الغربية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة قتل رضيع فلسطينى فى الضفة الغربية، داعيا إلى تقديم مرتكبى هذا العمل الإرهابى إلى المثول أمام العدالة.

وأعرب بان كى مون فى بيان فى ساعة متأخرة أمس الجمعة عن خالص تعازيه لأسرة الرضيع على دوابشة، الذين أصيبوا هم أنفسهم بجروح خطيرة فى حريق متعمد، بحسب مركز انباء الامم المتحدة.

. ونقلا عن الأمين العام، قال ستيفان دى دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام فى المؤتمر الصحفى اليومي: " إن استمرار الفشل للتصدى بفعالية لمسألة الإفلات من العقاب لأعمال العنف المتكررة للمستوطنين، أدى إلى حادث مروع آخر يتعلق بوفاة حياة بريئة. هذا يجب أن ينتهى ".

وأضاف " غياب العملية السياسية وسياسة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية، فضلا عن الممارسة القاسية وغير الضرورية لهدم منازل الفلسطينيين، قد أدى إلى التطرف العنيف من كلا الجانبين." وقال بان كى مون إن هذا يمثل تهديدا إضافيا للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى لإقامة الدولة وكذلك لأمن شعب إسرائيل.

وحث الأمين العام كلا الجانبين على اتخاذ خطوات جريئة للعودة إلى طريق السلام، مجددا دعوته جميع الأطراف إلى ضمان عدم تصاعد التوتر أكثر من ذلك، الأمر الذى قد يؤدى إلى مزيد من الخسائر فى الأرواح.

كانت مصادر فلسطينية قد اعلنت عن وفاة رضيع فلسطينى حرقا وإصابة ثلاثة من عائلته فجر امس الجمعة جراء إحراق مستوطنين إسرائيليين منزلهم فى نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت فى منزل سكنى فى بلدة دوما قرب نابلس وتضمنت خط شعارات عنصرية على جدران المنزل تنادى بالانتقام والموت للعرب بعد إشعال النار بداخله.

وأوضحت المصادر أن الطفل على سعد دوابشة عام ونصف توفى فيما أصيب والداه وشقيقه 4/ أعوام/ بحالات حروق وصفت بأنها من الدرجة الثالثة.وحسب المصادر فإن المستوطنين احرقوا منزلا آخر فى البلدة دون وقوع إصابات فيه.
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