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"رضوى" ضحية كنترول الثانوية بالمنيا: أوراق الإجابة ضاعت ومش عارفة راحت فين

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"رضوى" ضحية كنترول الثانوية بالمنيا: أوراق الإجابة ضاعت ومش عارفة راحت فين "رضوى" ضحية كنترول الثانوية بالمنيا: أوراق الإجابة ضاعت ومش عارفة راحت فين
تجاوزت أعداد التظلمات لطلاب الثانوية العامة ضد كنترول الثانوية العامة بسبب سوء النتيجة، ومن بين هؤلاء طالبة تدعى رضوى محمد على أحمد، والتى حررت محضرا تتهم فيه الكنترول بضياع أوراق إجابتها، وحصولها على مجموع 66% رغم تفوقها ورسوبها فى مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة تضمن اقوالها انها فوجئت أن أوراق الإجابة ليست أوراقها وأن المرايا الخارجية بخط يدها بينما ما بداخل الورقة بخط آخر.

فيما تقدم شخص يدعى أشرف إبراهيم بـ7 تظلمات فى نتيجة ابنته مريم وتحدد له الثلاثاء القادم، لفحص أوراق ابنته الحاصلة على 78%، فى حين يقول إن ابنته من المتفوقين علميا وأنه على ثقة فى تعديل النتيجة وأن هناك ظلما وقع على ابنتى.

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مصر 365