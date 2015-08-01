محلب يتفقد تجهيزات الاحتفال بالقناة أسفل الكوبرى الإقليمى بطريق العاشر

>فوجئ الموكب المصاحب لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتوقف الموكب أسفل الكوبرى الإقليمى بداية حدود محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان لتفقد التجهيزات للطريق استعدادا لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وترجل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومعه اللواء عادل لبيب لتفقد الطريق والزراعات عليه بالقرب من منطقة زيزينيا، وكان فى استقباله محافظ الشرقية رضا عبد السلام، وعرض على رئيس الوزراء الخطة بالكامل للاحتفال بقناة السويس.

وأكد محافظ الشرقية، أن خطة الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة والعابرة من هذا الطريق لحضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة تضم تقديم فقرات فنية وشعبية من المزمار البلدى ورقص الخيول والتنورة للترحيب بالوفود ورفع أعلام الجمهورية والشرقية وقناة السويس على المنشآت العامة ووضع شاشات بكافة الميادين العامة لنقل الاحتفال على الهواء للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سيتم وضع لافتة باسم محافظة الشرقية فى مدخل العاشر من رمضان عند بداية الكوبرى الإقليمى بطريق العاشر الإسماعيلية، كما أنه من المزمع أن يقف حفيد أحمد عرابى بزى جده على حصان فى مدخل العاشر خلال الاحتفال بالقناة ومرور الوفود، كما سيتم خروج أكثر من 1000 شاب من نوادى وجامعات ومراكز شباب العاشر على جانبى الطريق للترحيب بالضيوف.

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