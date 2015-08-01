المفتى يدين حرق مستوطنين لطفل فلسطينى ويطالب العالم بوقف وحشية إسرائيل

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة الجريمة الإرهابية الوحشية التى ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحرق طفل فلسطينى بعدما أضرموا النار فى منزل ذويه.

وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن تلك الأفعال الوحشية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلى تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، فضلا عن مخالفتها للفطرة الإنسانية السليمة.

وندد مفتى الجمهورية بالموقف السلبى للمجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى مطالبًا الدول العربية والإسلامية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، بالتحرك الفورى لسرعة وقف تلك الجرائم والأعمال الوحشية الاستفزازية التى يرتكبها المستوطنون تجاه الشعب الفلسطينى بمباركة الكيان الإسرائيلى.

وأشار فضيلة المفتى إلى أن تلك الجرائم من شأنها أن تزيد من التوتر فى المنطقة، مما ينذر بعواقب وخيمة.