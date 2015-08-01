صالح جمعة: قراري بالعودة لمصر كان سببه الأهلي

أكد صالح جمعة لاعب الأهلي الجديد أنه عاد لمصر من الاحتراف الخارجي فقط من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحياة):"الأهلي هو من جعلني أتخذ قرار العودة لمصر".

وأضاف "لو كنت أريد المزايدة من أجل الحصول على أفضل سعر، لما ذهبت مباشرة للأهلي فور عودتي لمصر".

وأردف "وقعت على بياض مع علاء عبد الصادق وأعلنت رغبتي صريحة منذ البداية بأنني أريد اللعب في الأهلي حتى لا يحدث نزاع حولي مثل كثير من اللاعبين".

ودخل صالح جمعة قائمة الفريق الإفريقية بعد ارتدائه القميص الأحمر، وسيكون قادرا على المشاركة بدءا من مباراة النجم الساحلي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية يوم 8 أغسطس المقبل في تونس.