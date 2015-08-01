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فيريرا يتحدث عن الدوري الصعب والزمالك العظيم ومانويل جوزيه

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فيريرا يتحدث عن الدوري الصعب والزمالك العظيم ومانويل جوزيه فيريرا يتحدث عن الدوري الصعب والزمالك العظيم ومانويل جوزيه

في حواره مع صحيفة (بوبليكو) البرتغالية، تحدث جوزفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك عن تتويجه بمسابقة الدوري المصري الممتاز مع الفارس الأبيض.

ما هو رأيه في مستوى المنافسة بالمسابقة المصرية؟ هل سيتسمر مع الزمالك أم لا؟ يجيب "البروفيسور" على كل هذه الأسئلة.

أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن فيريرا استطاع رسم البسمة على وجوه ملايين المصريين، وتسبب في إسعادهم عن طريق إعادة لقب الدوري الغائب 11 سنة للقلعة البيضاء. وتمكن من تحقيق النجاح في مملكة الفراعنة بعدما فاز بالدوري البرتغالي 3 مرات مع نادي بورتو.

ووصفت الصحيفة فيريرا بـ"المعلم" الذي استطاع النجاح في رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها في السنوات الأخيرة.

وقال فيريرا:"الفوز له مذاق خاص دائما، خاصة وأن الدوري المصري صعب، المنافسة به قوية جدا. الإنجاز الذي حققته فريد من نوعه. الآن أقدر أكثر الإنجازات والبطولات التي حققها مانويل جوزيه في مصر مع الأهلي".

"استطعنا التغلب على الأهلي في سباق الدوري الذي توج به آخر 8 مرات. أنا أعمل في ناد عظيم، أحد عمالقة إفريقيا".

وعن مستقبله مع الزمالك أوضح "لا أعلم ماذا سيحدث، سأتخذ قراري بحذر، حتى هذه اللحظة العرض الوحيد المقدم لي هو من الزمالك. الأمر لا يتعلق بالمال، هم يريدونني أن أبقى، والآن لدينا بطولتين للتفكير بهما، الكونفدرالية وكأس مصر".

وعن سر نجاح المدربين البرتغاليين في بلدان مختلفة قال:"المدربون البرتغاليون على قدر كبير من الكفاءة. تذكر من فاز بآخر لقب للدوري مع الزمالك؟ هو نيلو فينجادا".

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