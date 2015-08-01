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مميش: سفن العالم تطلق صافراتها بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس

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مميش: سفن العالم تطلق صافراتها بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس مميش: سفن العالم تطلق صافراتها بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إنه من بين ترتيبات حفل افتتاح قناة السويس فى السادس من أغسطس أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيستقل أول سفينة تعبر القناة وتطلق أول صافرة، وفى نفس التوقيت تنطلق صافرات سفن العالم ابتهاجا بافتتاح قناة السويس.

وأشار مميش، إلى أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ البحرية العالمية أن تطلق سفن صافراتها من موانئ عالمية، حيث إن إطلاق الصافرات لا يكون إلا فى ظروف معينة، ولكن العالم أراد أن يكرم على إنجازها مشروع قناة السويس فى وقت قياسى.

وأشار مميش إلى أن الرئيس سوف يمر على مجموعة من الخيام كل خيمة تمثل محافظة من محافظات مصر، وتقدم فنونا فلكلورية تعبر عن كل محافظة، وهو بمثابة مهرجان فنون شعبية مصرى وفى نفس التوقيت ستقوم القوات الجوية بتنظيم استعراضات فى سماء مشروع قناة السويس تتقدمها طائرات الرافال.

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