مادة من الطحالب البحرية تتفوق على الكريمات الواقية من الشمس

نتائح مثيرة للغاية توصلت إليها مؤخرًا أحدث الأبحاث الطبية بشأن أحد المواد الرائعة الموجودة فى الطحالب البحرية، والتى ثبت أنها تتفوق على الكريمات الواقية من الشمس، وتساهم فى مقاومة أحد السرطانات الخطيرة للغاية.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من المعهد الملكى للتكنولوجيا فى السويد، أن الطحالب البحرية تحتوى على أحد المواد الرائعة التى يمكن إضافتها للكريمات الواقية من الشمس كى تقلل من الأضرار الصحية التى تتسبب فيها أشعتها، وكما ستساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، أحد أخطر الأورام القاتلة.

واستخدم الباحثون المواد الطبيعية الحاجبة للشمس التى تستخدمها الطحالب، وقاموا بدمجها مع مركب الشيتوسان الموجود بأصداف القشريات، وأثبتت التجارب أن تلك المواد تتحمل الحرارة والضوء معاً، وتساهم فى امتصاص نوعى الأشعة فوق البنفسجية "A & B" بكفاءة عالية، وهو ما يقلل فرص الإصابة بسرطان الجلد.

وأكد الباحثون أن الطحالب البحرية يجب أن تستخدم كوسيلة طبيعية للوقاية من أضرار أشعة الشمس، وخاصةً أن المستحضرات الصناعية المتوفرة حاليًا تتمتع بفاعلية محدودة، ولها مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى أنها غير مستقرة، وهو ما زاد من الحاجة إلى استحداث مستحضرات جديدة تعتمد على آلية مختلفة تماماً فى الوقاية من أضرار الشمس.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "ACS Applied Materials & Interfaces"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الجارى.