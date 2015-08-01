لحماية طفلك من الحساسية فى الصيف لبسيه قطن

تشعر الأم بالقلق من تعرض جلد طفلها للإصابة ببعض الالتهابات الجلدية، نتيجة زيادة حرارة الطقس والرطوبة وارتفاع درجات الحرارة التى تساهم فى بعض الأحيان فى تعرض جلد الطفل لبعض الأضرار الصحية مثل الالتهابات والحساسية الجلدية.

حول ذلك قال الدكتور أمين عامر أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر بطب الزقازيق، إنه يجب على الأم فى الطقس الحار أن توفر لطفلها ملابس مصنوعة من القطن، والابتعاد نهائيًا عن استعمال الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، لحماية جلد الطفل من الحساسية الجلدية".

>ويستكمل د.أمين قائلا "يجب على الأم مراعاة تخفيف ملابس طفلها بحيث تكون ملائمة ومناسبة لجو الغرفة أو المكان الذى يمكث فيه الطفل".

وتابع د.أمين قائلا "يفضل عدم تعرض الطفل أو خروجه فى الشمس خاصة فى فترة سطوعها "الذورة" لحمايته ووقايته من التعرض للإصابة ببعض الأمراض أو الالتهابات الجلدية".

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