أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحماية طفلك من الحساسية فى الصيف لبسيه قطن

Google+ Print
لحماية طفلك من الحساسية فى الصيف لبسيه قطن لحماية طفلك من الحساسية فى الصيف لبسيه قطن
تشعر الأم بالقلق من تعرض جلد طفلها للإصابة ببعض الالتهابات الجلدية، نتيجة زيادة حرارة الطقس والرطوبة وارتفاع درجات الحرارة التى تساهم فى بعض الأحيان فى تعرض جلد الطفل لبعض الأضرار الصحية مثل الالتهابات والحساسية الجلدية.

حول ذلك قال الدكتور أمين عامر أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر بطب الزقازيق، إنه يجب على الأم فى الطقس الحار أن توفر لطفلها ملابس مصنوعة من القطن، والابتعاد نهائيًا عن استعمال الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، لحماية جلد الطفل من الحساسية الجلدية".
>ويستكمل د.أمين قائلا "يجب على الأم مراعاة تخفيف ملابس طفلها بحيث تكون ملائمة ومناسبة لجو الغرفة أو المكان الذى يمكث فيه الطفل".

وتابع د.أمين قائلا "يفضل عدم تعرض الطفل أو خروجه فى الشمس خاصة فى فترة سطوعها "الذورة" لحمايته ووقايته من التعرض للإصابة ببعض الأمراض أو الالتهابات الجلدية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365