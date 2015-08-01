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"البسلة الخضراء" غنية بفيتامين سى وسبب فى الحفاظ على البشرة

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"البسلة الخضراء" غنية بفيتامين سى وسبب فى الحفاظ على البشرة "البسلة الخضراء" غنية بفيتامين سى وسبب فى الحفاظ على البشرة
لا حد لفوائد الخضراوات، ولم يتوقف الأطباء يوما عن النصح بتناول كل نوعيات الخضراوات، الورقية، وغيرها، ولعل البسلة أو "البازلاء" من أهم النوعيات التى تتواجد على الموائد المصرية، لفوائدها العظيمة ومذاقها الشهى.

الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية أكدت فى حديثها عن البازلاء، على أنها أحد أهم نوعيات الخضراوات التى تمد الجسم بفيتامينات هامة لبنائه ونضارته، فلا يعلم الكثيرين أنها تحتوى على كم هائل من فيتامين سى، كمكون أساسى لها، ليمتصه الجسم وينعم بفوائده.

البسلة غنية بفيتامين سى مما يفيد البشرة ويغذيها ويحافظ على نضارتها
>وتابعت أخصائية التغذية العلاجية مؤكدة على أن البشرة تحتاج على الدوام للاهتمام والتغذية الداخلية، وتناول البازلاء أحد أهم الخطوات للتمتع ببشرة نضرة، زهرية وناعمة، لأن فيتامين سى يعمل على زيادة الكولاجين فى الجلد، مما يحافظ على الجلد نضر ويقيه من الشيخوخة والتجاعيد، ويساعد على تخلصه التشقق، والخشونة.

ونصحت سمر بضرورة تناول البازلاء بشكل منتظم، لأنها سبب فى تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، ومن أفضل مميزاتها إمكانية تناولها نيئة، لمذاقها الجميل والطيب.

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