الخل مفيد.. الكميات الصغيرة منه تعالج حرقان وحموضة المعدة

يتجنب البعض إضافة الخل الأبيض على طعامه خشية التعرض لآلام بالمعدة أو كما يعتقد "يأكل" معدته ويلهبها، ويوضح الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن الكثير من الخل ضار، فى حين القليل منه مفيد.

وحسبما يوضح منيسى، فالقليل من الخل إذا ما أضيف على السلطات، أو على الطعام المطهى، وبشكل دقيق، على ألا تتخطى الحصة خلال الأسبوع 4 ملاعق صغيرة، وملعقة صغيرة فى اليوم الواحد، يجعل من الطعام أكثر فائدة ويزيد إليه وظيفة تقوية الأمعاء.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمى، مؤكدا على أن القليل من الخل يساعد على التخلص جديا من الشعور بحرقة المعدة، ما لم يتناوله الشخص مباشرة لتصطدم به الأمعاء، لافتا إلى أنه يساعد على التخلص من حموضة الأمعاء، والشعور بالحرقة وعدم الراحة التى تصيب البعض بعد تناول الطعام.

فالخل يعادل حموضة المعدة ويجعلها فى المعدل الطبيعى، فينهى على الشعور بالألم والحموضة بداخلها لفترة طويلة ما دامت الجرعات التى تدخل إليها منه بسيطة ومختلطة بطعام صحى.

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