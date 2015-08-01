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إعلام مصر تزين طريق "القاهرة العاشر" استعدادا لمرور محلب إلى الإسماعيلية

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شهدت مسافة 22 كيلو بنطاق مدينة العاشر من رمضان حالة من التكثيف الأمنى منذ الساعات الأولى لصباح اليوم استعدادا لمرور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء برفقته وزير الصحة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، ووزير التنمية المحلية اليوم السبت، متوجها إلى محافظة الإسماعيلية لمتابعة استعدادات افتتاح قناة السويس الجديدة.

كما تم رفع أعلام الجمهورية والشرقية وقناة السويس على المنشآت العامة وتزيين مسافة 20 كم طولى مساحة مدينة العاشر من طريق الإسماعيلية القاهرة من بداية الكوبرى الإقليمى لهذه المسافة، بحوالى 600 علم، بينها 500 علم جمهورية و100 علم عليها لوجو القناة، وتعليق 40 لافتة "بنر" بين أعمدة الإنارة والتى يصل عددها 1000 عمود تقريبا بمساحة 4 فى 8 أمتار و4 فى 12 مترا تهنئة للشعب المصرى بالحدث، والانتهاء من عمل كوردون من الزهور بالعاشر من رمضان وزيادة المساحات الخضراء.

وخرج محافظ الشرقية باكرا من مكتبه متجها للطريق ليكون فى استقبال رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتنمية المحلية أثناء مرور الموكب الخاص بهم، وتم تعزيز الخدمات الأمنية على طريق مصر ـ الإسماعيلية خاصة الجزء الذى يقع بنطاق محافظة الشرقية، استعداداً للزيارة وحفل افتتاح مشروع قناة السويس.

الجدير بالذكر أن كافة الأجهزة التنفيذية بالعاشر أعلنت الطوارىء استعدادا لاحتفالات قناة السويس الجديدة بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية العاشر وجمعية مستثمرين العاشر من رمضان ومجلس الأمناء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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