بالفيديو والصور.. ضبط 10 متسولين فى حملات أمنية بمطروح

تمكنت الحملات الأمنية بمديرية أمن مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، من ضبط 10 متسولين بينهم 3 سيدات.

وجه مدير أمن مطروح للعميد إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الشارع ومواجهة ظاهرة انتشار المتسولين، والذى تبين أن معظمهم يأتون من خارج المحافظة للتسول خلال موسم الصيف السياحى.

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