غدا.. افتتاح برنامج جامعة الطفل بدمياط

تبنت جامعة دمياط مبادرة للإعلان عن جامعة الطفل الجديدة تحت رعاية الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تلبية حاجة الطلاب فى مراحل التعليم العام من الصف الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى إلى بيئة تعليمية ثرية تشجع الطلاب على الإبداع فى كل مجالاته العلمية والفنية والإنسانية والاجتماعية والبيئية.

وقالت الجامعة إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة بجامعة دمياط منذ شهر نوفمبر الماضى وحتى بداية التنفيذ للمرحلة الأولى فى اليوم الأحد 2 أغسطس، والتى تشمل الطلاب فى المستوى العمرى من9-10 سنوات، وكذلك طلاب المستوى العمرى من 12-13 سنة الذين تم اختيارهم بمعرفة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأكد المنسق العام لجامعة دمياط الدكتور عبد الناصر أنيس أن جامعة دمياط ستستقبل الطلاب المرشحين للدراسة بجامعة الطفل وأولياء أمورهم من الساعة التاسعة الأحد المقبل بقاعة المناقشات بالدور الرابع بمبنى القاعات بكلية التربية، وسيكون الاستقبال والتسجيل من الساعة التاسعة حتى الساعة العاشرة، وبعدها حضور حفل الافتتاح واللقاء التعريفى بجامعة الطفل بجامعة دمياط من الساعة العاشرة.

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