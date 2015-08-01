حزب حماة الوطن بالإسكندرية: قناة السويس الجديدة أهم إنجازات القرن الحالى

أرسل الدكتور محمد نور الدين، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين عام محافظة الإسكندرية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة قرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، معرباً عن سعادته بهذا المشروع العملاق الذى يمثل الأمل والحلم للشعب المصرى نحو مستقبل أفضل، وهو ما يؤكد قدرة الشعب المصرى على تحقيق هذا الإنجاز الكبير فى فترة زمنية قصيرة.

وأكد محمد نور الدين، فى بيان صادر عن الحزب، أن العالم سيشهد بعد عدة أيام أعظم وأهم إنجازات هذا القرن بافتتاح قناة السويس الجديدة "شريان مصر"، والتى بها أثبت المصرى للعالم أجمع أنه يعود إلى الريادة، وأنه قادر على التحدى والإنجاز.

وأضاف نور الدين، "نحن لن نحتفل فقط بافتتاح القناة، ولكن نحتفل بالوفاء بالوعد فى تنفيذ هذا المشروع العملاق الذى يكشف عن روح مصر الجديدة خلال السنوات المقبلة، إن افتتاح القناة الجديدة مناسبة تاريخية تعود بها مصر إلى خريطة الاستثمار العالمى.