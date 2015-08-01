مدير أمن سوهاج: إنجاز قناة السويس أثبت للعالم أن مصر فى طريقها للتقدم

أشاد اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" بتجربة عبور 3 سفن عملاقة لقناة السويس الجديدة، ووصفها بأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس وتحسب لقيادة الدولة والحكومة المصرية، وأن الانتهاء من حفر القناة وبدء العمل فى الوقت المحدد أثبت للعالم أجمع أن مصر فى طريقها للتقدم والتطوير.

ووجه مدير أمن سوهاج التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى والشعب المصرى، بمناسبة هذا الإنجاز الذى سيسطر فى كتب التاريخ بأحرف من نور وستظل الأجيال القادمة تقف أمامه كثيرا.

جاءت هذه التصريحات على هامش قيام مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالتوقيع على أطول علم فى العالم لمصر، وذلك فى احتفالية محافظة سوهاج بافتتاح قناة السويس الجديدة.



>