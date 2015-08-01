الحكم بالطلاق لزوجة أصابها زوجها بالشلل بسبب زيارة والدتها لها

أقامت الزوجة خلود صالح دعوى طلاق للضرر ضد زوجها سعيد سالم أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد خلافات زوجيه دامت بينهما ٣ سنوات أسفرت عن إصابتها بالشلل بعد دفعه لها من السلم.

وحملت الدعوى رقم٩٨٧٦ لسنة ٢٠١٥وذكرت فيها، تزوجنا منذ ٣سنوات رأيت فيها الويل بسبب الإهانات المتكررة والتعدى على بالضرب بخلاف الإهانات اللفظية وللأسف اكتشفت ذلك كله بعد الزواج.

وتابعت عندما كنت أطلب منه شيئا يرفض ويعاملنى بمنتهى العنف ويجعلنى أكره نفسى حتى أهلى كان يرفض أن يزورونى، كان الجيران يوميا يسمعون بمشاكلنا وبسبب رفض أهلى لطلاقى ولعدم وجود عائد مادى لى اضطررت الصبر .

وأكملت فى المرة الأخيرة جاءت والدتى لتزورنى وعندما ذهبت لأفتح لها الباب أصابه الجنون وضربنى أمامها ودفعنى من السلم، وأصابنى إصابات بالغة قضيت على إثرها شهرا فى المستشفى وبعدها خرجت وأنا جليسة كرسى متحرك، وحررت ضده محضرا وأقمت دعوى لإثبات ما أصابنى به، أراد الله اختبارى بعد الوقوع مع هذا الزوج المريض وتربية ابنتى الحسنة الوحيدة التى خرجت بها من تلك الزيجة بعيدا عنه.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت بالطلاق للضرر بعد التأكد من معاناة الزوجة بحسب التقارير الطبية التى أثبتت صحة كلام الزوجة.

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