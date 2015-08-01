الحكومة اليمنية تعيد فتح منفذ الوديعة الرابط بين صنعاء والرياض خلال أيام

تعتزم الحكومة اليمنية الشرعية إعادة افتتاح منفذ الوديعة الذى يربط اليمن بالسعودية من محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن وهو المنفذ الوحيد الذى كان يعمل حتى أغلق بسبب الاوضاع في البلاد .

وأوضحت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن اللواء ناصر الظاهري نائب رئيس هيئة الأركان وحسام الشرجبي القائم بأعمال وزير المالية قاما بزيارة لمنفذ الوديعة بمحافظة حضرموت واطلعا على سير العمل في تجهيز مبني المنفذ الجديد والتجهيزات الفنية والتأكد من جاهزية المنفذ لبدء التشغيل وتقديم كافة التسهيلات للعابرين .

وذكرت أنه من المقرر ان يفتتح المنفذ رسميا خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع الاجراءات اللازمة بافتتاح المنفذ رسميا والبدء باستقبال المسافرين عبر المنفذ كونه المنفذ الوحيد الذي يعمل في الظروف الراهنة .

يذكر أن منفذ الوديعة هو أهم منفذ يربط اليمن بالسعودية والذى ظل يعمل خلال الفترة الماضية على الرغم من الظروف التى تشهدها اليمن وتمر من خلاله معظم الواردات لليمن واليمنيون المقيمون فى السعودية .

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