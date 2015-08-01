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شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة آسيوية لتزييف عملات الإمارات

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شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة آسيوية لتزييف عملات الإمارات شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة آسيوية لتزييف عملات الإمارات

ضبط قسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات و المباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة عصابة آسيوية تتكون من (6) أشخاص يقومون بترويج عملات ورقية مزيفة من فئة (100) درهم في إمارة رأس الخيمة وإمارات أخرى  بالدولة .

وتفصيلاً  أوضح الرائد محمد بن عبدالله القاسمي رئيس قسم الجرائم المنظمة ، بأنه تم ضبط آسيوي، حاول دفع مخالفاته المرورية بعملة مزيفة من فئة (100) درهم، وباستجوابه اعترف بأنه حصل على العملات التي بحوزته من أحد الأشخاص من نفس جنسيته، فتم القبض عليه وتبين وجود عصابة تقف وراء الجريمة جرى ضبط أفراداها ، و التوصل إلى المشتبه  الرئيسي ،والذي كان يتواجد في إحدى مدن الدولة،  فتم ضبطه قبل محاولته الهروب خارج الدولة وبحوزته بقية العملات المزيفة، وبناء على ما تم التوصل إليه تم إحالة ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا الجمهور و أصحاب المنشآت إلى ضرورة التأكد من صحة العملات الورقية التي يتسلمونها من العملاء، باستخدام الأجهزة الخاصة بكشف تزييف العملة، حتى لا يتعرضوا للاحتيال، كما ناشدهم بسرعة  ابلاغ  الجهات المعنية  في حالة تعرضهم لمواقف مماثلة .    

 

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