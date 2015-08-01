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سيرين عبد النور: لا موسماً ثالثاً من "بلا حدود"؟

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سيرين عبد النور: لا موسماً ثالثاً من "بلا حدود"؟ سيرين عبد النور: لا موسماً ثالثاً من "بلا حدود"؟

الجمعة 31-07-2015 22:20

تستمر الفنانة سيرين عبد النور في تصوير برنامج "بلا حدود"، لكنها نفت أن يكون هناك موسم ثالث من البرنامج. وقالت في حديث صحافي: "عندما أنجزنا الجزء الأول، قلنا إننا لن نكرّر التجربة لأنها متعبة وصعبة، فالتصوير الواقعي أصعب من النص المكتوب مسبقاً. لكن الشركة المنتجة أصرّت بعد نجاح الجزء الأول على أن تكمل المشوار بجزء ثانٍ، وبحلقات خاصّة لشهر رمضان المبارك. وحتى الآن أعتقد أننا سنتوقف عند الجزء الثاني".

من جهة ثانية، تستعدّ سيرين للسفر إلى قبرص، حيث ستحيي حفلاً في فندق "ميريت"، في 15 آب/أغسطس، كما تحيي قبله حفلاً في بيروت، وتحديداً في فندق "فينيسيا"، في يوم 13 آب/أغسطس مع الفنانين وائل كفوري وفارس كرم.

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