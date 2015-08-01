أغنية "حالة حب" لإليسا باللغة الإيرانية ومروان خوري يوجّه رسالة إلى جمهورها

مع بداية الموسم الصيفي للحفلات، ضجّ "تويتر" النجوم بصور حفلات النجوم الذين أقاموها في الدول العربية، وبصور التحضيرات للحفلات. ومن جهة أخرى، برزت التغريدات الحزينة بسبب المشاكل التي يمرّ بها العالم العربي.

الفنانون يقدمون التّعازي للجيش اللبناني

بعد استشهاد المقدّم في الجيش اللبناني ربيع كحيل، تقدّم الفنانون اللبنانيون بالتعازي لقائد الجيش اللبناني، وعبّروا عن حزنهم لموت هذا البطل عبر تغريدات، فكتب:

راغب علامة: "أتقدّم بأحر التعازي إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي وإلى العميد شامل روكز وكل ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية على وفاة المقدّم البطل ربيع كحيل".

عاصي الحلاني: "الله يرحمك يا شهيد الوطن وشهيد الجيش المقدم المغوار ربيع كحيل.. ربيع الأخ والصديق والرفيق والبطل".

نانسي عجرم: "الرجال ما بموتوا كيف اذا كانوا أبطال؟ ربيع كحيل الضابط البطل باقي بقلوبنا".

سيرين عبد النور: "رحم الله شهيد لبنان البطل المغوار ربيع كحيل ضحية الغدر.. البطل بيبقى وما بموت".

نجوى كرم للجيش اللبناني: "لأنك دايماً معنا، لازم عطول نكون معك".

ألين لحود: "لو بتوقفوا الاعتداء ع الجيش قديش بكون أحسن..يا جبناء إنتوا واللي حاميينكن".

عاصي الحلاني يشارك في تظاهرة لحلّ مشكلة النفايات

شارك عاصي الحلاني في تظاهرة مطالبة بحلّ مشكلة النفايات المتفاقمة في لبنان وتراكمها، إذ أقيمت التظاهرة في برج أبي حيدر، أحد شوارع مدينة بيروت، حيث انتشرت صور عاصي وهو يلقي كلمة عبر المذياع توجّه بها إلى كل المتظاهرين.

أغنية حب حياتي لإليسا باللغة الإيرانية

نشرت إليسا رابط لأغنيتها "حب حياتي" يغنيها فنان إيراني باللغة الإيرانية، وبدت إليسا من تغريدتها أنها سعيدة بهذا الأمر.

شمس ملّت من التغريدات الحزينة والمعزيّة

عبّرت شمس عن استيائها من الأزمات والمشكلات التي يمرّ بها العالم العربي، ما يؤدّي إلى سقوط العديد من الضحايا، فنعيش أياماً من الأحزان والتّعازي. وتؤثر هذه الأوضاع في إعاقة شمس عن إصدار ألبومها الذي وقعته مع شركة عالمية، فكتبت: "ترى مليت كل يوم تغريدة تعازي وهم فكوني أبي انزل ألبومي يرحم والديكم".

"تويتر" يجنن نادين نسيب نجيم

أعلنت نادين نسيب نجيم أنّ حسابها في "تويتر" يقوم بمتابعة الأشخاص المتابعين لها من تلقاء نفسه، الأمرالذي استغربته، وكتبت: "رح جن".

يوسف الخال يستقيل من دولته ويعتذر من عمّال التنظيفات

إثر المشاكل التي يمرّ بها لبنان ومحاولة كل مواطن تجميل صورة لبنان رغم كلّ شي، وجّه يوسف الخال تغريدة للدولة قال فيها: "بعرف لازم إنقل الصورة الحلوة عن بلدي بس تعبت ضلّ عم كذّب، لبنان كبلد حلو، بس كحكام ونظام و زعماء زبالة..أنا كمواطن بستقيل من إيماني بهالدولة".

من جهة أخرى، وتعليقاً على أزمة النفايات، كتب يوسف الخال لعمال التنظيفات: "تحية لعمّال التنظيفات، إنتوا أهم ناس، بعتذر ما كنت عارف".

وائل منصور ينتقد بحدّة إحدى صالات دور عرض السينما في مصر

عبّر وائل منصور عن إعجابه بفيلم "أولاد رزق"، إلا أنه انتقد إحدى صالات دور العرض بسبب الفوضى التي حصلت من قبل الحضور خلال عرض الفيلم، إلى جانب السماح للأطفال بمشاهدة الفيلم. واعتبر وائل أنه فيلم للكبار فقط، فكتب: "الفيلم بدا من ٢٠ دقيقة والناس بتتخانق مين قاعد فين.. أزبل سينما اقسم بالله نايل سينما زبالة عالأرض وأطفال في فيلم للكبار ".

آمال ماهر تهنىء هاني شاكر وتهنىء نفسها على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين

وجّهت آمال تغريدة إلى شاكر قالت فيها: "ألف مبروك الفنان الكبير هاني شاكر نقيباً للموسيقين شرف كبير وإضافة لي وللفن وللفنانين ومكسب كبير للنقابة مبروك الفنان الكبير هاني شاكر".

شذى حسون تعلن عن أسماء الفائزين بالمسابقة التي أطلقتها

بعد أن أطلقت مسابقة أجمل صوت لأغنية "ولهانة"، أعلنت شذى حسون عن أسماء الفائزين الثلاثة، وقالت لهم إنها ستخبرهم عن كيفية استلام جوائزهم، كما وعدت بإطلاق مسابقة جديدة في وقت قريب.

مروان يتغدّى جمهور إليسا قبل أن "يتعشّوه"

أوضح مروان خوري في تغريدة أن تكريمه الأخير من قبل "الروّاد" هو عن مجمل أعماله وليس عن عمل محدّد. وربّما حرص مروان بهذا التوضيح على أن يوجّه كلامه إلى جمهور إليسا الذين سبق وهاجموه، عندما تكرّم عن أغنية "لو" لإليسا، فكتب مروان: "بحب وضّح إنو تكريمي من قبل "الروّاد" كان عن مجمل مسيرتي الفنية ومش عن عمل أو إنتاج محدّد! اقتضى التوضيح وشكراً."

نادين الراسي انتسبت إلى الصليب الأحمر اللبناني

انتسبت نادين الراسي إلى الصليب الأحمر اللبناني، وزرعت شجرة باسمها في إهدن. ونشرت نادين صور من أجواء زرع الشجرة.

ألين لحود لعمتها: "كم كنت جميلة!"

بعد وفاة عمتها ألين روفايل لحود، نشرت الفنانة ألين لحود صورة قديمة لعمتها، وأرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية قالت فيه: "كم كنت جميلة يا عمتي".

متفرقات

- نوال الزغبي تعلن عن ألبومها الجديد "يا جدع"، وتنشر بوستر الإعلان.

- أعلنت مايا دياب أنها تتحضر لمهرجان "جرش" لإحياء حفلتها.

- محمد عساف يطلق فيديو كليب أغنية "أيوه هغني".

استمعوا إلى أغنية "حالة حب" باللغة الإيرانية:

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