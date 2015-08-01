المنتجة المنفذة لـ Awards Delta ترد على الانتقادات التي طالت المهرجان

في حلقة خاصة حملت عنوان "حق الرد"، استضاف الإعلامي نيكولا داغر المنتجة المنفذة نانسي الحداد عبر أثير إذاعة راديو دلتا للرد على بعض الأقاويل التي طالت مهرجان Awards Delta الذي أقيمت فعالياته يوم الأربعاء الماضي في 22 تموز الماضي، حيث تمّ تسليم جوائز تكريمية لعدد من نجوم الفن والإعلام والوجوه الإجتماعية.

بداية، عقّبت الحداد على الخبر الكاذب الذي أفاد عن إستياء الفنانين من الحفل بسبب التأخير قائلة: "الحفل انتهى عند الساعة 12:10، علماً أننا أرجأنا الحفل لساعة كاملة، وذلك بناء على طلب من بعض الفنانين الذين تأخروا بسبب زحمة السير".

وعن سبب مغادرة المكرّمين الحفل مباشرةً بعد تسلمهم جوائزهم، أودعت الحداد السبب وراء ذلك لثقافة مجتعاتنا معتبرة أننا نفتقد ثقافة الصبر والفرح لنجاح زملاء آخرين منوّهة على أن التسلسل في تسليم الجوائز كان بحسب الأعمار والتاريخ المهني لكل مكرّم.

وفيما خصّ جوائز إحدى الممثلات التي إستاءت بسبب عدم تسلّمها جائزتها من أحد النواب اللبنانيين كما كان متفق، ردّت الحداد: "لظروف خارجة عن إرادتنا تأخّر ذاك الرجل السياسي عن الوصول لتسليم الجائزة".

وبالنسبة لإنتقاد بُعد المكان حيث أقيم الحفل أي في "العقيبة- جبل لبنان"، علّقت الحداد: "العقيبة قريبة وتبعد عن كازينو لبنان مدة لا تتجاوز العشر دقائق".

وخلال سياق الحلقة، كانت مداخلة هاتفية مع الإعلامية هلا المرّ التي نالت جائزة الدلتا عن فئة "الأكثر تميزاً في مسيرتها الإعلامية"، وخلال هذه المداخلة أثنت المرّ على الجهود التي قام بها فريق العمل لإنجاح هذا الحدث. وعلّقت على إنتقاد البعض لجائزتها: " أنا حصلت على جائزة التميّز، ما يعني أنني لست الأفضل من غيري... لربما اليوم دوري وغداً دور غيري!".

على صعيد آخر، سأل داغر ضيفته عن سبب تغيّب الإعلامي طوني خليفة بشكل مفاجئ عن السهرة حيث كان مكرماً عن إحدى الجوائز فرفضت الحداد التعليق على الأمر قبل التواصل مع خليفة لتفسير السبب وراء ذلك.

أما عن اللغط الذي وقع مع الإعلامية كارين سلامة التي إنسحبت، تقول الحداد:"أستغرب ذلك خاصة أنّ حفلنا كان مقتضب وإنتهى عند منتصف الليل". وهنا سجّل داغر عتبه على كارين لأنها من الناس المحبّبين على قلبه.

وأكدت المنتجة المنفذة لمهرجان دلتا أن لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأسماء المكرّمين ولا آلية التصويت التي تم إعتمادها. وبالنسبة لغياب بعض الفئات التكريمية، أشارت الحداد بأن ذلك يعود لتغيّب وعدم حضور بعض الفنانين.

في مقلب آخر، أشارت الحداد إلى المشاكل التي إعترضت مهرجان Awards Delta فهناك مشاكل تقنية مثل بطئ سير العمل من قِبل فريق عمل تركيب المسرح والإضاءة حيث كان التعاون مع السيد جوزيف حنوش.