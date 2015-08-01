بالفيديو: إيمان البحر درويش يحرج مصطفى كامل ويرفض مصالحته على الهواء

طالب الإعلامي خيري رمضان في اتصال هاتفي مع المغني مصطفى كامل أثناء حلول هاني شاكر ضيفا عليه في برنامجه"ممكن" في أول لقاء له بعد توليه منصب نقيب للموسيقيين، أن تكون هناك صفحة جديدة بينه وبين إيمان البحر درويش بعد الخلافات التي حدثت بينهما على مدار سنوات وصلت للمحاكم، فكان رد مصطفى انه يريد أن يفتح الصفحة الجديدة وقام بتعزية إيمان على الهواء في وفاة شقيقة مؤكداً انه لا يحمل بداخله أية مشاكل تجاه إيمان.

فقام مقدم البرنامج بالاتصال بإيمان البحر ليعرض عليه المصالحة مع مصطفى، إلا انه رفض المصالحة وطالبه بالاعتذار أمام العالم كله لأنه أساء له أمام هذا العالم أيضا فتدخل هاني شاكر وقتها وطالب إيمان بقبول المصالحة فكان رد إيمان أن مصطفى أساء إلى شرفه، فتدخل كامل قائلا إنه ليس ضعيفا ولكن لا تعجبه طريقه إيمان في الحديث.

وأوضح إيمان انه على استعداد أن يفتح صفحة جديدة مع أي إنسان غير مصطفى كامل ليرد مصطفى إنه يقول لإيمان نفس الكلمة أيضا.

وكانت الخلافات قد نشبت بين مصطفى كامل وإيمان البحر درويش بسبب منصب نقيب الموسيقيين حيث اتهم مصطفى إيمان بأنه يدير النقابة لمصالحة الشخصية واتهمه مصطفى أيضا بالاختلاس.