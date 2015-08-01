أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: إيمان البحر درويش يحرج مصطفى كامل ويرفض مصالحته على الهواء

Google+ Print
بالفيديو: إيمان البحر درويش يحرج مصطفى كامل ويرفض مصالحته على الهواء بالفيديو: إيمان البحر درويش يحرج مصطفى كامل ويرفض مصالحته على الهواء

الجمعة 31-07-2015 22:40

طالب الإعلامي خيري رمضان في اتصال هاتفي مع المغني مصطفى كامل أثناء حلول هاني شاكر ضيفا عليه في برنامجه"ممكن" في أول لقاء له بعد توليه منصب نقيب للموسيقيين، أن تكون هناك صفحة جديدة بينه وبين إيمان البحر درويش بعد الخلافات التي حدثت بينهما على مدار سنوات وصلت للمحاكم، فكان رد مصطفى انه يريد أن يفتح الصفحة الجديدة وقام بتعزية إيمان على الهواء في وفاة شقيقة مؤكداً انه لا يحمل بداخله أية مشاكل تجاه إيمان.

فقام مقدم البرنامج بالاتصال بإيمان البحر ليعرض عليه المصالحة مع مصطفى، إلا انه رفض المصالحة وطالبه بالاعتذار أمام العالم كله لأنه أساء له أمام هذا العالم أيضا فتدخل هاني شاكر وقتها وطالب إيمان بقبول المصالحة فكان رد إيمان أن مصطفى أساء إلى شرفه، فتدخل كامل قائلا إنه ليس ضعيفا ولكن لا تعجبه طريقه إيمان في الحديث.

 

 

وأوضح إيمان انه على استعداد أن يفتح صفحة جديدة مع أي إنسان غير مصطفى كامل ليرد مصطفى إنه يقول لإيمان نفس الكلمة أيضا.

وكانت الخلافات قد نشبت بين مصطفى كامل وإيمان البحر درويش بسبب منصب نقيب الموسيقيين حيث اتهم مصطفى إيمان بأنه يدير النقابة لمصالحة الشخصية واتهمه مصطفى أيضا بالاختلاس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار