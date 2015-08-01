مقتل 42 من الحوثيين فى جبل صبر بتعز اليمنية

أكدت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز أنها قتلت 42 من عناصر من مليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك الأخيرة بمنطقة مشرعة و حدنان بجبل صبر والتى انتهت بتحريرها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصدر بالمقاومة: إن المعارك التى اندلعت بين الجانبين أمس أسفرت عن مقتل 9 من مقاتلى المقاومة، فيما تم أسر 11 من الميليشات فى جبل صبر منهم قادة ميدانيون.

وأوضح المصدر أن المقاومة حررت مناطق بجبل صبر رغم القصف المدفعى الذين تشنه المليشيات بالدبابات وقذائف الهاون من نادى الصقر وقلعة القاهرة.