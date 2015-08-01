أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": 7% نسبة الإصابة بفيروس "سى" بين المصريين

Google+ Print
"الصحة": 7% نسبة الإصابة بفيروس "سى" بين المصريين "الصحة": 7% نسبة الإصابة بفيروس "سى" بين المصريين
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تخوض حربا كبيرة ضد ما وصفته بـ"إرهابى كبير" يهدد صحة المواطنين وهو "فيروس سى"، مضيفا: "نجحنا فى الوصول بنسبة الإصابة بالمرض من 10% عام 2008 إلى 7% عام 2015".

وأوضح عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" على القاهرة والناس أن الوزارة تستخدم أحدث الوسائل العلمية التى توصل لها العالم فى محاربة مرض فيروس "سى" وتسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن فى طريقها لأن تكون خالية من هذا المرض على غرار خلوها من مرض "شلل الأطفال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»