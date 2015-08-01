"الصحة": 7% نسبة الإصابة بفيروس "سى" بين المصريين

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تخوض حربا كبيرة ضد ما وصفته بـ"إرهابى كبير" يهدد صحة المواطنين وهو "فيروس سى"، مضيفا: "نجحنا فى الوصول بنسبة الإصابة بالمرض من 10% عام 2008 إلى 7% عام 2015".

وأوضح عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" على القاهرة والناس أن الوزارة تستخدم أحدث الوسائل العلمية التى توصل لها العالم فى محاربة مرض فيروس "سى" وتسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن مصر فى طريقها لأن تكون خالية من هذا المرض على غرار خلوها من مرض "شلل الأطفال".