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إحباط تسلل 130 شخصًا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 130 شخصًا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 130 شخصًا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 130 بينهم 2 من دولة السودان إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

وتلقى مديرو أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء أمس الجمعة، إخطارًا بأن قسم شرطة السلوم، تسلم 130 متهمًا؛ وهم 4 من الغربية و25 من البحيرة و4 من قنا و11 من الدقهلية و8 من كفر الشيخ و4 من الشرقية و44 من المنيا و2 من أسيوط و11 من بنى سويف و6 من سوهاج و6 من الفيوم و3 من إسكندرية و2 من دولة السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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