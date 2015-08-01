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"محلب" يتفقد شوارع المعادى ودار السلام "فجرًا" لمتابعة إزالة الإشغالات

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"محلب" يتفقد شوارع المعادى ودار السلام "فجرًا" لمتابعة إزالة الإشغالات "محلب" يتفقد شوارع المعادى ودار السلام "فجرًا" لمتابعة إزالة الإشغالات
تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شوارع أحياء المعادى ودار السلام ومنطقة أثر النبى، لمتابعة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بتلك المناطق.

وأمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس حى المعادى إبراهيم صابر، بزيادة الدوريات والحملات لتنظيف المناطق المذكورة نهائيًا من الإشغالات.

رافق رئيس الوزراء فى جولته، مساعد مدير أمن القاهرة، ورئيس حى المعادى.


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