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رئيس امتحانات الثانوية لـ"المتظلمين":حقوقكم محفوظة والمراجعة شفافة

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رئيس امتحانات الثانوية لـ"المتظلمين":حقوقكم محفوظة والمراجعة شفافة رئيس امتحانات الثانوية لـ"المتظلمين":حقوقكم محفوظة والمراجعة شفافة
طمأن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، محمد سعد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين والمتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، قائلاً "أنتم أولادنا ونحفظ حقوقكم وكل طالب متضرر سيأخذ حقه فنحن هنا لخدمتكم".

وأوضح "سعد" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام جرايد" مع الإعلامى مجدى طنطاوى، عبر فضائية "العاصمة"، إن هناك لجان متخصصة لمتابعة تظلمات الثانوية العامة، وهناك أسلوب جديد لمتابعة نتائج الطلاب، ومراجعتها بشفافية وحيادية تامة.

أكد أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات قد وصل إلى 43196 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن كل طالب حقه محفوظ فى درجات التظلمات.
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