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موقع التنسيق يغلق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

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موقع التنسيق يغلق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى موقع التنسيق يغلق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى
أغلق موقع التنسيق، تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى ، فى حين ترك القائمون على الموقع العمل لمدة 48 ساعة إذا أراد طالب تعديل رغباته، حيث أعلن الموقع تنويها للطلاب "التسجيل مغلق ترقبوا نتيجة المرحلة الأولى".

وقال سمير شاهين، المشرف على موقع التنسيق الإلكترونى، إنه عندما يغلق الموقع تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ، فإن ذلك يعنى شروع مسئولى التعليم العالى فى عزل رغبات الطلاب ومراجعتها وحصرها لوضع النتيجة.

وتعلن وزارة التعليم العالى، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، غدا الأحد، بمؤتمر صحفى بديوان الوزارة.


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