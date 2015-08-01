موقع التنسيق يغلق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

أغلق موقع التنسيق، تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى ، فى حين ترك القائمون على الموقع العمل لمدة 48 ساعة إذا أراد طالب تعديل رغباته، حيث أعلن الموقع تنويها للطلاب "التسجيل مغلق ترقبوا نتيجة المرحلة الأولى".إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال سمير شاهين، المشرف على موقع التنسيق الإلكترونى، إنه عندما يغلق الموقع تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى ، فإن ذلك يعنى شروع مسئولى التعليم العالى فى عزل رغبات الطلاب ومراجعتها وحصرها لوضع النتيجة.
وتعلن وزارة التعليم العالى، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، غدا الأحد، بمؤتمر صحفى بديوان الوزارة.
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