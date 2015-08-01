بالصور.. ربة منزل بأسيوط تكتشف وجود شفرة حلاقة داخل رغيف خبز

اكتشفت ربة منزل وجود شفرة حلاقة داخل رغيف خبز، أثناء تناولها وجبة الغداء بصحبة زوجها وأطفالها.

وقالت "شيرين،ع" إن زوجها قام بشراء الخبز من أحد أفران العيش القريبة من المنزل بمنطقة شركة قلته،

>وأثناء تناولها الغداء مع زوجها وأطفالها فوجئت بشفرة حادة من موس حلاقه تتوسط الرغيف.

وأضاف زوجها "باسم، م" ويعمل محاسبا، أنه كان من الممكن أن يبتلع أحد الصغار الجزء الموجود به الرغيف من العيش لولا أن الله ألهمه النظر إلى قطعة الخبز قبل أن يتناولها الصغار.

وطالب باسم تكثيف الرقابة على المخابز والأفران التى أصبحت مصدر قلق للأسر فى تناول الطعام، حتى بعد تطوير منظومة الخبز الجديدة.

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