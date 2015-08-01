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مرتضى منصور: شيكابالا سينضم للزمالك خلال ساعات.. وأعطى للنادي أكثر مني

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مرتضى منصور: شيكابالا سينضم للزمالك خلال ساعات.. وأعطى للنادي أكثر مني مرتضى منصور: شيكابالا سينضم للزمالك خلال ساعات.. وأعطى للنادي أكثر مني

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة سينضم للفريق الأبيض يوم السبت أو الأحد.

وقال رئيس الزمالك عبر قناة (LTC) يوم الجمعة: "مندوب نادي سبورتنج لشبونة وصل القاهرة وعقد جلسة مع نجلي أمير".

وأضاف "طلب مندوب سبورتنج واسمه جون بعض المطالب المالية ونحاول تخفيضها لكن الصفقة ستنتهي غدا".

وانتقل شيكابالا إلى سبورتنج لشبونة لكنه لم يشارك إلا لدقائق قليلة مما دفعه لعدم استكمال تعاقده وقرر العودة لمصر.

وأشار مرتضى "أنا متأكد أن شيكابالا تغير وسينهي حياته في الزمالك.. فهو أعطى للنادي أكثر مني وأسعد ملايين الزمالكاوية".

وتابع "شيكابالا سيكون لاعبا في الزمالك رسميا خلال ساعات.. لكن أحذره من السهر. فهو قادر على العودة للياقته المعهودة بمجرد التدرب لمدة أسبوع".

وأتم مرتضى "سننهي الصفقة خلال ساعات بإذن الله وينضم لباقي الصفقات التي أبرمناها.. وسيكون هناك صفقة من العيار الثقيل بجانب شيكابالا أيضا".

وكانت تقارير برتغالية تشير إلى أن سبورتنج قد طلب مليون يورو نظير الاستغناء عن شيكابالا للزمالك.

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