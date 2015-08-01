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شيكابالا مازحا مع مرتضى: سلملنا على الصفقات.. ويؤكد: سنحصد كل البطولات

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شيكابالا مازحا مع مرتضى: سلملنا على الصفقات.. ويؤكد: سنحصد كل البطولات شيكابالا مازحا مع مرتضى: سلملنا على الصفقات.. ويؤكد: سنحصد كل البطولات

سخر محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة والذي اقترب من العودة للزمالك مع رئيس النادي مرتضى منصور حول الصفقات التي ضمها مطلع الموسم الجاري.

وكان جمهور الأهلي قد رفع لافتة "سلملنا بقى على الصفقات" عقب فوز الفريق الأحمر على الزمالك بالسوبر بداية الموسم بركلات الترجيح.

وقال شيكابالا في اتصال هاتفي عبر برنامج (اللعبة الحلوة) في وجود مرتضى منصور: "أود أن أقول لسيادة المستشار.. سلملنا بقى على الصفقات".

فرد عليه مرتضى قائلا: "القديمة أم الجديدة؟".. فقال شيكابالا: "القديمة".

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الغائبة عن النادي الأبيض منذ 11 عاما.. فيما اقترب شيكابالا من ارتداء القميص الأبيض مجددا وفقا لتأكيدات رئيس النادي.

وأشار شيكابالا "من يقولون أن جمهور الزمالك محروم.. هو لا يفهم معنى الانتماء".

وأكد "أتمنى الانضمام للزمالك بإذن الله في أسرع وقت ولدينا فريق قادر على حصد كل البطولات".

وينافس الزمالك في بطولتي كأس وكأس الكونفدرالية وإن نجح في ضم شيكابالا قد يكون له دور في البطولتين أو أحدهما على الأقل.

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