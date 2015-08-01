رئيس مجلس إدارة (سي آر تي) يعتذر لمرتضى منصور.. ويمنع ظهور ' صاحب الأزمة '

قدم أيمن عبد المعطي رئيس مجلس إدارة قناة CRT اعتذاره لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خلفية ما بدر من أحمد سعيد رئيس القناة.

القضية اشتعلت بعدما هاجم مرتضى منصور رئيس الأهلي محمود طاهر فقرر سعيد منع رئيس الزمالك من الظهور. فاشتعل الأمر إلى حد اللجوء للقضاء بين الطرفين.

وأثناء وجود مرتضى منصور ضيفا على قناة (LTC) اتصل عبد المعطي وروى قصة أحمد سعيد وعلاقته بالقناة.

وقال عبد المعطي: "قمنا بإبرام تعاقد مع إكرامي الصباغ لإدارة القناة.. وعلمت أن أحمد سعيد قد قام بتحرير عقد مع الصباغ بالإدارة فقط لا غير وليس له علاقة بأي شيء آخر.. هو مجرد صحفي".

وأضاف "لا علاقة لأحمد سعيد بالقناة أو ملكيتها وجاري من غدا السبت الإجراءات القانونية لاسترجاع القناة مرة أخرى.. وأنا شخصيا أعتذر لك يا سيادة المستشار لأن ما حدث لم يكن منّا".

وتابع "أنا معك في أي إجراء تأخذه قانونا.. ولا أقبل أن يكون الإعلام بهذه الطريقة غير اللائقة ولا يمثل الإعلام في شيء ورأيه لا يمثل إلا نفسه".

وأوضح "هو يقول إنه سافر لأنه لم يظهر على القناة.. لكن أؤكد أنه موجود. هو شخص يدعي الشهرة ويعلم أن شهرة مرتضى منصور والهجوم عليه سيمنحه شهرة ولهذا استغله".

وفور اعتذار رئيس مجلس الإدارة قرر مرتضى منصور على الهواء أن يتراجع عن الخطوات القانونية وأكد أن كل ما يطلبه هو عدم ظهور أحمد سعيد مجددا.

ولذلك أكد أيمن عبد المعطي "الأمر مسألة وقت فقط.. أقوم بإجراءات قانونية لأعفي مسؤوليتنا القانونية التي ممكن أن تقع على القناة".

وأشار "أجهز الأوراق الخاصة بالقناة وسأعرضه على المستشار مرتضى منصور.. وأنا تحت أمرك في أي وقت".

وأتم "بإذن الله لن يدخل أحمد سعيد القناة مرة أخرى".