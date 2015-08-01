"الوطنى للشباب" يدشن مبادرة "بلدى جميلة" تزامنا مع اليوم العالمى للبيئة

دشن المجلس الوطنى للشباب بجميع محافظات مصر ، أمس الجمعة، مبادرة "بلدى جميلة"، وذلك فى إطار الإسهام فى تحقيق وتنمية وبناء وطن أفضل، وبمشاركة الشباب فى الأعمال التطوعية والثقافية، وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة بـ27 محافظة، تزامنا مع اليوم العالمى للبيئة.

ومن جانبه قال وائل الطناحى، الأمين العام ومدير المشرعاوت بالمجلس الوطنى للشباب، بأن المبادرة تنفذ فى ٢٧ محافظة فى وقت واحد، والهدف منها مشاركة الشباب وتصدير ثقافة العمل التطوعى إلى كل فئات الشعب، ودعوتهم للمشاركة خلال الفعاليات على أرض الواقع مما يؤثر على سلوك المواطن فى الاستمرار بالمحافظة على جمال الشوارع، والمحافظة على البيئة وحرصه على المشاركة.

وأكد أشرف الهلالى منسق المجلس الوطنى للشباب بالأقصر بأن المبادرة فى خمس مراكز شباب بالمحافظة وهى مركز شباب الزينية بحرى ومركز شباب السلام، ومركز شباب الدير بمركز إسنا، كما شارك مركز شباب المريس، ومركز شباب الضبعية.