أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الوطنى للشباب" يدشن مبادرة "بلدى جميلة" تزامنا مع اليوم العالمى للبيئة

Google+ Print
"الوطنى للشباب" يدشن مبادرة "بلدى جميلة" تزامنا مع اليوم العالمى للبيئة "الوطنى للشباب" يدشن مبادرة "بلدى جميلة" تزامنا مع اليوم العالمى للبيئة
دشن المجلس الوطنى للشباب بجميع محافظات ، أمس الجمعة، مبادرة "بلدى جميلة"، وذلك فى إطار الإسهام فى تحقيق وتنمية وبناء وطن أفضل، وبمشاركة الشباب فى الأعمال التطوعية والثقافية، وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة بـ27 محافظة، تزامنا مع اليوم العالمى للبيئة.

ومن جانبه قال وائل الطناحى، الأمين العام ومدير المشرعاوت بالمجلس الوطنى للشباب، بأن المبادرة تنفذ فى ٢٧ محافظة فى وقت واحد، والهدف منها مشاركة الشباب وتصدير ثقافة العمل التطوعى إلى كل فئات الشعب، ودعوتهم للمشاركة خلال الفعاليات على أرض الواقع مما يؤثر على سلوك المواطن فى الاستمرار بالمحافظة على جمال الشوارع، والمحافظة على البيئة وحرصه على المشاركة.

وأكد أشرف الهلالى منسق المجلس الوطنى للشباب بالأقصر بأن المبادرة فى خمس مراكز شباب بالمحافظة وهى مركز شباب الزينية بحرى ومركز شباب السلام، ومركز شباب الدير بمركز إسنا، كما شارك مركز شباب المريس، ومركز شباب الضبعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»