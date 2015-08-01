بالصور.. مأساة طفل يُعانى من تشوه فى الذراعين بكفر الشيخ

يبلغ من العمر 8 سنوات قضاها فى المستشفيات بحثًا عن الأمل فى الشفاء، طامعًا من رب العالمين أن يكون مثل أقرانه فى الفصل يلعب ويلهو معهم، ولكنه يعانى من تشوه خلقى فى الذراعين اليمنى واليسرى منعه من ذلك.

أحمد محمد السيد يوسف الزنقلى يقيم قرية جزيرة الفرس مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 8 سنوات قضاها فى العيادات والمستشفيات بحثًا عن الأمل فى الشفاء، حيث يعانى محمد من تشوه خلقى فى الذراعين اليمنى واليسرى، مما يحول دون استخدام ذراعيه فى القيام بأى أعمال، بالإضافة إلى ضمور فى العضلات.

ويقول والد أحمد وعيونه تملأها الدموع، "ابنى تلميذ بالصف الثانى الابتدائى، ونصحنى ناظر مدرسة جزيرة الفرس الابتدائية بالاهتمام به وعلاجه"، مضيفًا "عشت ثمان سنوات من المعاناة والعذاب متنقلاً بين المستشفيات والأطباء باحثًا عن الأمل فى شفاء ابنى، راجيًا من الله عز وجل أن أراه مثل غيره من الأطفال يستطيع قضاء حاجته دون مساعدة الآخرين".

وأضاف، "بدأت رحلتى مع العذاب منذ ولادة أحمد، حيث ولد بتشوه خلقى فى الذراعين وقمت بعمل عدة عمليات له، ولكنى عجزت عن استكمال مسيرة العلاج لعدم قدرتى المالية، بعدما أنفقت كل ما أملك على العلاج على مدار 8 سنوات، وقمت بإجراء حوالى 7 عمليات له دون فائدة".

وتابع الأب المكلوم، "لفيت على كل مستشفيات مصر، وصرفت فلوس كتير عليه، مرة من التأمين الصحى وأخرى من جيبى الخاص، وقال لى أحد الأطباء أصحاب الضمير بمستشفى الطلبة بالإسكندرية إحنا ما عندناش الإمكانيات التى تساعده يشوف مكان تانى".

والد محمد الذى يعمل موظفًا يناشد المسئولين سرعة علاج ابنه فى أحد المستشفيات المؤهلة لذلك فى الداخل أو الخارج، حيث لا يوجد مستشفى فى محافظة كفر الشيخ تعالج من هذا المرض ونصحه الكثير من الأطباء بأن علاجه فى الخارج، ولكنه لا يملك تكلفه العلاج فى الداخل، فمن أين له علاج ابنه فى الخارج؟

وقال الطفل وهو يبكى، "نفسى أكتب فى الكراسة وأساعد نفسى وألعب مع أصحابى من الجيران زى باقى الأطفال".

وناشدت أسرة الطفل المسئولين التدخل للتخفيف من آلمهم وإنقاذهم من العذاب الذى يعيشيون فيه ليل نهار، وتحقيق حلمهم بأن يروا ابنهم يلعب ويلهو ويمارس حياته مثل أقرانه، وخاصة أنه متفوق دراسيًا، فهل يتحقق حلمهم وتنتهى معاناتهم ويتم علاج ابنهم؟



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أحمد طفل يناشد المسئولين علاجه ووقف معاناة أسرته



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أحمد يعانى من ضمور فى الذراعين ولا يستطيع استخدام يداه



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أحمد ينتظر الأمل



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صورة من التقرير الطبى



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صورة أخرى من التقرير الطبى



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تقرير طبى



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شهادة ميلاد الطفل