الثلاثاء المقبل.. مسيرة ضخمة بالشرقية للاحتفال بافتتاح قناة السويس

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عن تنظيم مسيرة ضخمة تشارك فيها كل القوى الوطنية بشوارع الزقازيق لرسم الفرحة والبسمة على شفاه أهالى الشرقية الثلاثاء المقبل، وذلك بمناسبة الإنجاز العظيم افتتاح قناة السويس الجديدة.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المدن ومديرى مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة ضرورة تشغيل أغانى وطنية بالمدارس من الصباح الباكر السبت القادم، وأيضاً بالوحدات القروية ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال ترأسه المجلس التنفيذى للمحافظة أمس بحضور اللواء يعقوب إمام سكرتير عام محافظة الشرقية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات بديوان عام المحافظة.