لجنة حقوق الإنسان بليبيا تعرب عن قلها إزاء اشتباكات الكفرة و أوبارى

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا عن بالغ قلقها إزاء تجدد أحداث العنف والاشتباكات المسلحة بمدينتى الكفرة وأوبارى فى جنوب البلاد.

ودعت اللجنة، فى بيان مساء أمس، إلى وقف فورى لأعمال العنف ووضع حد لها، مجددة دعوتها لكافة أبناء الكفرة وأوبارى إلى ضبط النفس والاحتكام للعقل وعدم الانجرار خلف الصراعات القبلية والسياسية.

وطالبت اللجنة من مجالس الحكماء والشورى للقبائل الليبية بالعمل على وقف إطلاق النار وأعمال العنف بين أطراف النزاع المسلح، مؤكدة دعمها لكافة الجهود المحلية والوطنية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة ووقف إطلاق النار وأعمال العنف.

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