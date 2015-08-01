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الوادى الجديد تشارك فى برنامج وزارة الشباب والرياضة للتنمية البشرية

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الوادى الجديد تشارك فى برنامج وزارة الشباب والرياضة للتنمية البشرية الوادى الجديد تشارك فى برنامج وزارة الشباب والرياضة للتنمية البشرية
تشارك محافظة الوادى الجديد فى البرنامج التدريبى للتنمية البشرية لطلائع الأيتام تحت شعار "اختلافنا سر تميزنا" والذى تنظمه "الإدارة المركزية للطلائع" بوزارة الشباب والرياضة للمرحلة الثالثة فى محافظات (الوادى الجديد - شمال سيناء - الإسماعيلية - الأقصر ومطروح)، وتقام هذه المرحلة خلال أشهر أغسطس، سبتمبر وأكتوبر من العام الجارى.

ويستفيد من البرنامج 600 من الطلائع بواقع 120 طليعًا من الأيتام لكل محافظة، وذلك إدراكًا من وزارة الشباب والرياضة لأهمية رعاية الأيتام تربويا ودمجهم مع ذويهم من الأسوياء.

ويهدف البرنامج إلى تعلم فن الثقة بالذات، وقبول الآخر، وأساليب التواصل مع الآخر، ومهارات التفكير والعمل الجماعى وبناء الفرق والقيادة، إضافة إلى تعلم قواميس لغة الجسد ومهارات العرض والتقديم وحل المشاكل والنزاعات.

يذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى فى (4) دور أيتام بإجمالى 230 طليعا، والمرحلة الثانية فى عشر دور أيتام بواقع 600 طليعا.

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مصر 365